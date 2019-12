XF13 | Vince Sofia | neanche in finale arriva una sorpresa

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Finalmente èta la tanto attesadi questa edizione di X Factor, la numero 13. Anche quest’ultima puntata del talent show non ha riservato molte sorprese: infatti la vincitrice di questa edizione è la piccola sedicenneTornambene. X Factor 13: pagelle del padre ALESSANDRO CATTELAN 4 Confesso, settimana scorsa ho mentito, sapendo di mentire. Perché per oggi ci sono le pagelle. E non ci sono tanto perché saltare ladopo averle fatte per tutti i live sembrava brutto, ma perché fare, come avevo annunciato, una cronaca della, vista lache è andata in onda, aveva lo stesso appeal che raccontare una lezione di fisica alle tre di notte su RAI3. Lezione di fisica che, per altro, fa sicuramente più spettatori di questa orribile edizione di X Factor. Orribile, e poi la smetto di gigioneggiare iniziando una frase con l’ultima parola della ...

