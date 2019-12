per l Cinema, morto l'attore Danny Aiello E' morto dopo una breve malattia Danny Aiello, attore che aveva prestato il suo volto in molti film celebri,tra cui il Padrino II. L'attore italoamericano aveva 86 anni. Figlio di un operaio italoamericano e di una sarta di Napoli, era diventato famoso nel '76 con Il prestanome, diretto da Martin Ritt. Tra le sue interpretazioni più famose quella del pizzaiolo italoamericano nel film di Spike Lee, "Fa' la cosa giusta", per la quale è stato nominato all'Oscar nel 1990 come miglior attore non protagonista.(Di venerdì 13 dicembre 2019)