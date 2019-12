Sky | Mertens-Napoli | De Laurentiis apre al rinnovo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Secondo quanto riporta Francesco Modugno, inviato Sky da Castel Volturno, sarebbero in corso delle manovre di avvicinamento tra Dee Dries. Il presidente avrebbe riservato al belga delle “carezze” assicurandogli di riprendere il discorso suldel contratto. Il belga è legato alfino al giugno 2020 ma al momento la trattativa per ilè ferma, anche in virtù di quanto accaduto con l’ammutinamento post Salisburgo. Adesso, invece, sembra che il presidente voglia tornare a trattare con il calciatore. Pare che tra le parti ci sia stato un riavvicinamento che, a detta di Modugno, ha fatto tornare il sorriso a. L'articolo Sky:, Dealilsta.

