Repubblica | Gattuso | “Le multe? Parlerò io con il presidente”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tre ore di allenamento in due giorni. Allenamento duro, scriveNapoli. È questa la ricettache ha soddisfatto immediatamente i calciatori alla ricerca di un pungo duro diverso da quello del leader calmo.ha proposto un’apertura totale al gruppo. Lo ha detto lui stesso ai calciatori: «Se avete problemi, la mia porta è sempre aperta». Soprattutto, ha assicurato loro di parlare direttamente con la società per fare da mediatore sulla questione. “Testa sgombra da ulteriori pensieri che non siano la rimonta, è questo il diktat di, intenzionato a fare da mediatore tra lo spogliatoio e la società per la questione dellea causa dell’ammutinamento del 5 novembre. «io con il presidente»”. “Il rapporto con De Laurentiis è molto forte: il numero uno del Napoli è stato anche ieri al centro tecnico di Castel Volturno e ha ...

