L’economia tedesca non riesce a ripartire

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Secondo le ultime stime degli economisti tedeschi, la Germania tornerà ad avere un bilancio federale in rosso, non riuscendo a confermare il trend di crescita degli ultimi anni. In particolare, l’anno critico è stato valutato nel 2021, periodo in cui le spese pubbliche in materia di salvaguardia ambientale e il rallentamento del’economiadovrebbero portare ad una perdita netta di 1.7 miliardi di euro. Il cosiddetto Black Zero dovrebbe limitarsi ad una contrazione assimilabile ad un quasi pareggio di bilancio. Tuttavia l’inversione della rotta dei bilanci pubblici potrebbe crescere negli anni successivi, considerando gli aumenti di spesa che continueranno a non trovare adeguate coperture provenienti dal Fisco federale. La locomotivanecessita di manutenzione? La Germania, locomotiva trainante dell’Unione europea soprattutto dall’inizio del ...

