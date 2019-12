La custodia che trasforma lo smartphone in un computer subacqueo

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tante custodie perricche di funzioni extra consentono di utilizzare il telefono al posto di fotocamera e action-cam. Ma se di modelli ce ne sono tanti sul mercato, non molti sono quelli che si rivelano efficaci coniugando qualità e affidabilità. A sopperire alla lacuna è Diveroid, l’accessorio cheloin unper monitorare le immersioni. Laavvolge e protegge il device per immortalare i fondali marini (fino a 60 metri di profondità) alternando scatti con grandangolo, zoom, ultragrandangolo e selfie, oltre ai video in 4K (funzionalità che dipendono dal tipo di: quelli supportati sono elencati nella clip in alto) e permette di conoscere in tempo reale profondità, temperatura e durata dell’immersione – dati poi visibili anche sulle singole fotografie. Una volta concluse le operazioni, per velocizzare i tempi si può ...

eclipsedlunatic : RT @KingEric_VII: @Xueza_00 @Fletcher_Lynd In un'epoca storica (la prima dal 45 in poi) dove la gente pensa di vivere peggio della generazi… - Rigna83 : RT @KingEric_VII: @Xueza_00 @Fletcher_Lynd In un'epoca storica (la prima dal 45 in poi) dove la gente pensa di vivere peggio della generazi… - M16dicembre1899 : RT @KingEric_VII: @Xueza_00 @Fletcher_Lynd In un'epoca storica (la prima dal 45 in poi) dove la gente pensa di vivere peggio della generazi… -