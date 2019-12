Genoa-Sampdoria | le probabili formazioni | diversi assenti per Thiago Motta | certezze per

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019), le– L’anticipo serale del sabato di Serie A vedrà di fronte. Il “Derby della Lanterna” è sempre molto atteso in città e quest’anno sembra essere un vero e proprio spareggio salvezza visto l’andamento delle due squadre. Diverse assenze per il Grifone, reduce dal pareggio sul campo del Lecce, con la rimonta subita dopo il doppio vantaggio a fine primo tempo. Fuori per squalifica Agudelo e Pandev, mancheranno anche gli infortunati Kouamé e Zapata.potrebbe rilanciare Favilli in attacco. Ranieri, dopo la sconfitta contro il Parma, ha bisogno di punti. Il tecnico di Testaccio conferma la coppia Gabbiadini-Quagliarella con Ramirez alle loro spalle. In mediana ci sarà Linetty., le(4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; ...

