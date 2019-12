Esce la nuova versione di Divinely Uninspired To A Hellish Extent di Lewis Capaldi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quattro settimane consecutive alla numero 1 della classifica singoli inglese, 1 milione di stream su Spotify in un solo giorno e più di 100 milioni di ascolti complessivi per Someone You Loved. Il brano è appena stato nominato ai Grammy Awards come Song of the year e fa parte dell’albumTo Ache ha portatoad esibirsi in Italia il 30 ottobre per un unico concerto al Fabrique di Milano. A dicembreTo Aè stato rilasciato in unache contiene tutti i brani della prima in aggiunta a tre pezzi inediti. Il disco è il più venduto del 2019 nel Regno Unito, ha superato quota 1.5 milioni di copie nel mondo e 2.6 miliardi di stream. Il nuovo singolo, Hold Me While You Wait, è stato certificato Oro in Italia. amazon box= "B07NPQRGWG"è un ventenne scozzese che in poco ...

