Droga in casa | arrestato 28enne spacciatore a Rovellasca

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I carabinieri della Stazione di Turate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato unaccusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, dopo un’attività investigativa, sul territorio, sono intervenuti con perquisizione personale e domiciliare nei confronti di L.S., 28 enne, cittadino italiano, domiciliato a. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di 240 grammi, nonché un involucro contenente marijuana per un quantitativo di grammi 55. I militari, approfondendo le ricerche, hanno rinvenuto all’interno dal cassetto qualche centinaio di euro e sostanza stupefacente sintetica del tipo MDMA per un peso di grammi 2,5 occultati all’interno del cassetto del comodino della camera da letto, oltre vario materiale per ...

