De Sciglio su Champions e scudetto | «Vorrei un’inglese agli ottavi Inter e Lazio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Mattia Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dei temi caldi in casa Juve. Le sue parole suÈ un Mattia Dea 360° quello che si racconta ai microfoni di Sky Sport. Il terzino della Juve ha toccato tutti i temi caldi del mondo bianconero: dallofino allaLeague. SORTEGGIO – «Evitare è difficile da dire perché se si vuole arrivare fino in fondo prima o poi bisogna incontrarle tutte quindi mi piacerebbe, a livello personale, giocare contro una squadra inglese perché mi piace giocarci contro, l’abbiamo fatto anche due anni fa. Preferenze sulla squadra migliore è difficile da dire». LOTTA– «L’sta dimostrando da inizio campionato, come la, di essere concorrenti anche perché stanno facendo un grande percorso, incontreremo ancora lanella finale di Supercoppa che è uno dei nostri obiettivi a breve termine ...

