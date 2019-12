CorbynOut | parte il processo al leader laburista peggiore dal 1935

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) E’ guerra civile aperta all’interno del Labour britannico, dopo il tracollo elettorale annunciato dall’exit poll elettorale, premessa di una resa dei conti senza quartiere di un nuovoin attesa delle dimissioni di Jeremy Corbyn che tutti considerano scontate e imminenti. Gli oppositori interni di Corbyn, maggioritari nel gruppo parlamentare ma minoritari nella base degli iscritti negli ultimi anni, sparano a zero sul compagno Jeremy, e sull’intera sinistra interna, attribuendo loro la responsabilità esclusiva della sconfitta.A John McDonnell, braccio destro di Corbyn, che definendo il risultato “estremamente deludente” l’aveva spiegato con la volontà degli elettori di vedere alla fine rotta l’incertezza sulla Brexit, replicano veterani dell’ala moderata del Labour schierati su posizioni pro Remain radicali come ...

