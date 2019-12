Conte-Merkel-Macron, vertice su Libia

Incontro trilaterale a Bruxelles, fra il presidente del Consiglio, la cancelliera tedescae il presidente francese. Sul tavolo principalmente la questione libica, all'indomani del Consiglio Ue che ha criticato il Memorandum di intesa Turchia-sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel Mediterraneo. L'accordo, dice il Consiglio, "lede i diritti sovrani di Paesi terzi, non rispetta il diritto del mare e non può produrre alcuna conseguenza legale per i Paesi terzi" Grecia e Cipro.(Di venerdì 13 dicembre 2019)