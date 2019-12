Colin Firth si separa definitivamente dalla moglie Livia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roberta Damiata Dopo lo scandalo di due anni fa, con una nota da parte del suo ufficio stampaha annunciato lazione definitivaL’attoreha annunciato di essersitoitalianaanche se rimangono: “Uniti per l’amore che hanno verso i loro figli”, dopo che due anni fa la stessa aveva confessato di aver avuto una relazione con un amico d’infanzia. L’attore 59enne vincitrice del premio Oscar per “Il discorso del re”, ha confermato oggi la notizia insistendo sul fatto che con l’exha mantenuto una “stretta amicizia”. La coppia è stata sposata da 22 anni e ha due figli adolescenti: Luca e Matteo, entrambi nati a Roma che hanno vissuto tra l’Italia e Londra. Oggi i loro rispettivi uffici stampa, hanno rilasciato un comunicato in cui, ribadendo la loro amicizia, pregano tutti di rispettare ...

zazoomnews : Colin Firth divorzia dalla moglie dopo 22 anni addio all’italiana Livia Giuggioli - #Colin #Firth #divorzia #dalla… - sonoBla : Vista la separazione di Colin Firth dalla moglie è assolutamente palese che l'amore non esiste, e chi sono io per v… - zazoomblog : Colin Firth divorzia dalla moglie dopo 22 anni addio all’italiana Livia Giuggioli - #Colin #Firth #divorzia #dalla… -