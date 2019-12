Bimbo di 5 anni picchiato a morte e sepolto | la confessione della madre

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019)e seppellito in una fossa avvolto in un telo di nylon. Questa la tragica fine toccata in sorte al piccolo AJ di soli 5. Ad ammettere il brutale assassinio la, JoAnn Cunningham, che il 30 gennaio prossimo dovrà presentarsi davanti ai giudici insieme al marito, accusato di complicità. La pena, qualora arrivasse la condanna, per la donna potrebbe andare dai 20 ai 60di carcere.e ucciso La mattina del 18 aprile scorso, il padre di AJ chiama la polizia per denunciare la scomparsa del figlio di soli 5. Dopo aver dato l’allarme, sono partite le ricerche e nei giorni seguenti il quartiere organizzò una veglia per il piccolo. Dopo aver ascoltato anche il secondogenitocoppia, però, sono aumentati i sospetti attorno ai due genitori. Il bambino, di soli 4, ammise che gli era vietato di parlare del fratello che ...

savlisf1 : @SabrySonoIo @mariorisaliti1 Storia vecchia.. mi ricordo sta canzone nel libro delle elementari ormai quasi 40 anni… - _shjne_ : Raga ma quanto era bimbo due anni fa con ancora le vibe di lui 19enne e ora è un grown ass man sto piangendo - notizieit : #Incidente a Vicenza: dopo 5 giorni è morto il bimbo di 2 anni -