Accordi&Disaccordi Nove | Giuseppe Conte | “Le sardine sono affascinanti | ma poi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) A poche ore dal raduno nazionale in piazza San Giovanni a Roma delle, il presidente del Consiglio, ospite dell’ultima puntata della stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio esprime la sua simpatia per un fenomeno che esprime “la voglia di partecipazione“. “Trovo leabbastanza– ha spiegato il premier – Questi giovani e non solo che vanno per strada, riempiono le piazze. Adesso siamo in questa fase in cui c’è tanta voglia di partecipazione, c’è tanta voglia di manifestare attenzione per la res publica, per come viene gestita, per il linguaggio pubblico e questo mi piace molto”.ha sostenuto di “aver sempre richiamato la politica all’attenzione, alla cura delle ...

petergomezblog : Conte ad Accordi&Disaccordi: “A Di Maio ho detto che al M5s servono rinnovamento e partecipazione. Il Pd? E’ più co… - Tg3web : A 4 anni dagli accordi di Parigi, sono pochi i Governi che hanno trasformato le promesse in fatti per combattere la… - Radio1Rai : ??@FurlanAnnamaria @CislNazionale a @radioanchio: 'Questione #Ilva non riguarda solo Taranto ma tutta Italia. La pro… -