A X Factor 13 vince Sofia Qui alcune delle migliori esibizioni di questa edizione

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Si è conclusa ieri sera, 12 dicembre, l’numero 13 del talent musicale di Sky Uno X, che bisogna ammettere, non ha brillato per ascolti e che molti hanno trovato anche piuttosto stanca dal punto di vista del ritmo e dei contenuti, con buona pace dell’introduzione di tre nuovi giudici (Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel) accanto alla veterana Mara Maionchi. Tuttavia lo show conclusivo, che ogni anno viene organizzato al Forum di Assago, conferma cheè una produzione ancora capace di regalare uno spettacolo di altissimo livello. E già sono le partite le audizioni per la 14esima(quando è stato chiesto al conduttore Alessandro Cattelan, ormai più navigato che mai, se tornerà ha risposto laconico: “Vedremo”). Ospiti internazionali come Robbie Williams e iperproduzioni fra fuochi, palchi semoventi e prop psichedelici a parte, ...

Profilo3Marco : RT @fanpage: #SofiaTornambene vince #XFactor 13, l'artista ha solo 16 anni - notizieit : XF13: Vince Sofia, neanche in finale arriva una sorpresa - SaCe86 : X Factor, vince Sofia Tornambene della squadra di Sfera Ebbasta -