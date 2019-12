A Roma scuole chiuse per maltempo I presidi | “Solo un po’ di pioggerellina Grave danno

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Napoli enon sono mai state così vicine. E tutto per la chiusura delledecisa dai rispettivi sindaci. Dopo l’allerta meteo diramata della Protezione Civile. Ieri, sia de Magistris che la Raggi hanno deciso di sbarrare i cancelli degli istituti cittadini. Oltre a quelli di parchi e cimiteri. Ma stamattina la Capitale – come Napoli, del resto – si è svegliata sotto una leggerache ha fatto gridare allo scandalo idegli istituti cittadini. Anche se, a onor del vero, con il passare delle ore la situazione è peggiorata in entrambe le città. Il presidente dell’Associazione nazionaledi, Mario Rusconi, parla a Repubblica diall’immagine. “Ledisono statecon un po’ pioggerella. Ildi immagine alla scuola è altissimo. Al posto di chiudere ledovevano essere ...

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - Roma : Ecco l'Ordinanza firmata per la chiusura delle scuole, parchi e cimiteri di domani 13 dicembre 2019 - ferrazza : Poi dite che Milano non è traino del paese. Nevica a Milano e chiudono le scuole a Roma. -