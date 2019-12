A 16 anni ha trionfato a X Factor 13 | ma la giovane Sofia Tornambene | non è una ragazza

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ha solo 16ma ha già conquistato il cuore degli italiani. Èla vincitrice di X13., timida, ma leonessa sul palco,ha impressionato i giudici del talent e tutto il pubblico già dai provini presentando il suo inedito scritto quando aveva solo 14. La finale di X, andata in onda giovedì 12 dicembre alle 21.15 dal Mediolanum Forum di Assago, ha visto la vittoria di, seguita dai Booda, La Sierra e Davide Rossi. Quando Alessandro Cattelan l’ha proclamata vincitrice, la piccolasi è commossa e non ha mai smesso di ringraziare tutti. Primo tra tutti il suo giudice, Sfera Ebbasta, che l’ha aiutata a crescere nel lungo percorso del talent. Una serata all’insegna della musica che ha visto come ospite Robbie Williams che, oltre a duettare con i 4 finalisti, ha presentato il suo ultimo album, “The Christmas Present”. Tra ...

