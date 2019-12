Your Phone | in arrivo la funzionalità Chiamate Agg Disponibile

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Aggiornamento Microsoft ha annunciato ieri che ladiche permette di effettuare e riceveredal PC èper tutti. Thank you #WindowsInsiders forfeedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #app Calls feature, which allows you to receive and makecalls onPC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71 — Windows Insider (@windowsinsider) December 11, 2019 Articolo originale (09/10/2019); Microsoft ha annunciato ieri che ladell’app(o “Il tuo telefono” in italiano) è in fase di roll-out per gli Insider che utilizzano Windows 10 May 2019 Update e versioni successive. Descrizione Non c’è bisogno di prendere il telefono Android per rispondere allepersonali o di lavoro. Ora puoi rimanere ...

HDblog : Telefonare da PC con Android e app ufficiali Microsoft? Ora si può - Asgard_Hydra : Telefonare da PC con Android e app ufficiali Microsoft? Ora si può - rrositaofficial : [Aggiornamento: disponibilità generale] L'app Your Phone di Microsoft ora supporta le telefonate per più dispositiv… -