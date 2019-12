Whatsapp inutilizzabile sui vecchi smartphone Android e iPhone a partire dal primo febbraio 2020 (Di giovedì 12 dicembre 2019) Whatsapp ieri ha confermato che da febbraio non supporterà più alcuni smartphone Android e iPhone di vecchia generazione. L’elemento caratterizzante sarà il sistema operativo impiegato: alcuni terminali mobili infatti non possono essere aggiornati alle versioni più recenti. In sintesi perderanno il supporto tutti i modelli con Android 2.3.7 (e precedenti) e iOS 8 (e precedenti) e ciò vuol dire che a partire dal primo febbraio 2020 sarà inibita l’installazione dal Play Store di Google o dall’App Store. Chi dispone di Whatsapp su un vecchio terminale – si pensi ad esempio a un iPhone 4 – potrà quindi continuare a usare l’app fino a febbraio, ma non attivare nuovi account o disporre del sistema di verifica correlato. Inoltre non è escluso che nei prossimi mesi alcune funzioni vengano disabilitate. Foto: Depositphotos La situazione è più critica sul fronte Windows Mobile, ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

