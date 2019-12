Vola giù dal 5° piano | morto un uomo a Colli Albani

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – Undi 45 anni e’dopo essere precipitato dalla finestra nel bagno, al quintodi una palazzina in via Mario Menghini, in zona, a Roma. L’episodio si e’ verificato alle 7 di questa mattina. A dare l’allarme e’ stato un passante che si trovava a camminare sul marciapiede sottostante e ha visto l’precipitare. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Appio e San Giovanni, oltre alla Scientifica. L'articologiù dal 5°unproviene da RomaDailyNews.

Gi0vanniSir : @PiccolaJedi74 - infoitinterno : Bologna, vola giù dal balcone. Salva per miracolo -