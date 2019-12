VIDEO Fognini-Isner 7-6 | 6-4 | Torneo Diriyah 2019 | highlights e sintesi | vittoria

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Fabiocomincia nel migliore dei modi la sua avventura nellaTennis Cupdi esibizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita. Il tennista ligure, vincitore quest’anno del Masters 1000 di Montecarlo, si è imposto per 7-6, 6-4 sull’americano Johnmettendo in mostra una buona condizione ed un ottimo tennis che si è rivelato sufficiente per disinnescare il potentissimo servizio del suo avversario e per volare in semifinale. Di seguito glied i momenti salienti della sfida.SUnon ha problemi contro: 7-6 6-4 alla prima dellaTennis Cup… Bravo Fabio!

