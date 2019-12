Ufficiale Sky | debutto su rete fissa e Internet | le prime indiscrezioni

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sapevamo già che Sky sarebbe diventato un gestore telefonico, ma adesso a confermarlo è stato proprio l'amministratore delegato Maximo Ibarra a margine dell'evento 'Il Gambero in TV: 20 anni di enogastronomia su Sky', tenutosi nel capoluogo lombardo nella serata di ieri, mercoledì 11 dicembre. Come riportato da 'DDay.it', l'operatore sfrutterà l'impiantistica di OpenFiber, utilizzando la fibra anche per la trasmissione dei propri servizi di pay-tv (opzione che affiancherà chiaramente la parabola). A detta di Ibarra, in Sky converge l'intrattenimento personalizzato di ogni esponente della famiglia. A partire dal prossimo anno la società si occuperà anche di telefonia, in modo tale che il cliente, una volta entrato in questo hub, non si veda costretto più ad uscire per cercare altro altrove. Non c'è stata alcuna menzione, almeno per adesso, per la telefonia mobile, ...

