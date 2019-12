Sci alpino | Lara Dalla Mea ed una partenza falsa Lo slalom parallelo di St Moritz offre

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lofemminile azzurro sta vivendo alcune stagioni di grande crisi. L’Italia fatica tanto in questa specialità, con la sola Irene Curtoni che si avvicina alla Top-10, entrandoci in qualche occasione, proprio come a Killington. Purtroppo sta mancando un ricambio generazionale da troppo tempo, con le giovani azzurre che faticano ad essere competitive ad alto livello. Tra queste c’è sicuramenteDella Mea, il cui inizio di stagione è stato deludente rispetto alle attese. La 20enne di Tarvisio era chiamata a confermarsi dopo aver fatto intravedere delle buone cose l’anno passato. Invece nei primi duela veneta ha sempre mancato la qualificazione, uscendo anche nella prima manche in quel di Killington. Sicuramente un inizio che non ci si aspettava, anche perchè Della Mea ha qualità per valere tranquillamente un posto tra le prime venti con costanza. Doveva ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - PadiDidIt : RT @dolomiti_it: Il 14 e 15 dicembre 2019 torna la Coppa Europa femminile di sci alpino ad Andalo -> - ColorSTREAMedia : RT @dolomiti_it: Il 14 e 15 dicembre 2019 torna la Coppa Europa femminile di sci alpino ad Andalo -> -