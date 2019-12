Rivelo | da giovedì 19 dicembre tornano su Real Time le interviste di Lorella Boccia

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019): torna per il secondo anno consecutivo suil programma diizzato da Arcobaleno Tre per Discovery Italia, condotto da. La showgirl, attualmente narratrice del daydi Amici insieme a Marcello Sacchetta, accoglierà in studio alcuni personaggi e volti noti dell'attualità e dello spettacolo per scoprire cosa si cela dietro le copertine e la vita pubblica dell'ospite. L'obiettivo finale è quello di rivelare gli aspetti inediti e il lato nascosto e più intimo dell'intervistato. La seconda edizione di, promossa in prima serata, sarà composta da undici puntate. Nella prima, in onda19alle 21.10 sul Canale 31 del digitale terrestre, sarà ospite l'imprenditrice e conduttrice Cecilia Rodriguez.

