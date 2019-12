Rare è il nuovo album di Selena Gomez | svelate copertina e tracklist con due duetti

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è ildi: il successore del disco d'esordio Revival ha finalmente un nome, nonché unae una. Finalmente la popstar e il suo pubblico potranno fare riferimento all'chiamandolo col suo nome e non soltanto indicandolo con la sigla #SG2 (dalle iniziali del suo nome più il numero dell'in carriera).è ildi, già in preorder sulle principali piattaforme in previsione dell'uscita il 10 gennaio 2020, quando sarà disponibile in tutto il mondo sia in versione fisica che digitale su etichetta Interscope (Universal Music). L'sarà lanciato anche in una versione speciale deluxe in partnership con Target, che distribuirà un numero limitato di copie fisiche diarricchita da 5 tracce extra. Il disco è composto da 13 tracce tra cui figurano anche i singoli già pubblicati per fare da apripista ...

