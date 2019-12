Omicidio Luca Sacchi | Anastasiya cambia versione | “Ecco a cosa servivano quei soldi”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Lacunose, inverosimili e in più punti scarsamente plausibili”. Lo scrive il gip Costantino De Robbio in merito all’interrogatorio di garanzia diKylemnyk reso lo scorso 4 dicembre sull’del suo fidanzato, ucciso la sera del 23 ottobre scorso davanti a un pub in zona Colli Albani a Roma. Per il gip la ragazza è “soggetto interessato e non obbligato a rispondere dicendo la verità” e, per questo, non si giustifica una revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come chiesto dal difensore della giovane. Secondo il giudice, le dichiarazioni di“appaiono del tutto inidonee a scalfire il quadro indiziario e cautelare” che “resta grave”. Per quanto riguarda i soldi dati adda Giovanni Princi quella sera, dovevano servire a comprare una motocicletta ...

