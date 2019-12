Non è fondamentalismo giudiziario Arcelor Mittal sapeva tutto sull' Afo2

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il giudice Maccagnano del tribunale di Taranto decide di non accogliere l’istanza di sospensione, presentata dai commissari straordinari Ilva, dell’ordine ad adempiere alle prescrizioni per la messa in sicurezza dell’altoforno.Presa questa decisione da parte del tribunale tutti da sindacati, opinionisti, politica e governo gridano allo scandalo e in particolare alcuni evocano il complottoe la magistratura di essere invasiva nella vita di un’azienda. Ma è veramente così?L’intervento della procura di Taranto avvenne non per un accanimento astratto contro l’acciaieria, come qualcuno vorrebbe far credere, ma perché l’8 giugno del 2015 moriva drammaticamente l’operaio Alessandro Morricella travolto da una colata di ghisa dopo quattro giorni di agonia in ospedale. Dopo quella morte la procura chiese ...

