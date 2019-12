Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Ultimo appuntamento per la seconda edizione di Natale in Giallo, che ha messo in relazione tre nomi di punta della letteratura gialla e noir con tre siti culturali importanti della città die tre segmenti di Luci d’artista 2019. Lunedì 16 dicembre, alle 18,30, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, l’appuntamento è conde, che presenta “Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone” (Einaudi Stile Libero Big), nono romanzo della serie dedicata alla famosa squadra che opera nel quartiere San Ferdinando a Napoli, e da pochi giorni in libreria.L’evento, che sarà introdotto dall’assessore alla Cultura del Comune diAntonia Willburger e presentato dalla scrittrice Piera Carlomagno, con alcuni momenti musicali dei maestri Stefano Giuliano (sassofono) e Domenico Andria (basso) e il reading dello stesso autore ...

anteprima24 : ** Maurizio De Giovanni a ##Salerno per 'Natale in Giallo' ** - Terredicampania : Leggende Napoletane Vol. 2 si presenta a Napoli il 13 dicembre 2019 alla Libreria Ubik di via Benedetto Croce. A di… - contattogiorgi : -