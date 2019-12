Lautaro Barcellona | il rinnovo con l’Inter non arriva | i blaugrana osservano

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilè sempre più stregato daMartinez: ilcon l’Inter non è in agenda e iinteressatiMartinez si è battuto come un leone nella sfida di San Siro tra Inter e: è mancato solo il gol al Toro, quel gol che avrebbe potuto regalare la qualificazione agli ottavi ai nerazzurri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, icon attenzione dell’attaccante argentino: ilcon l’Inter (con adeguamento di contratto) tarda adre e ilpotrebbe pagare la clausola di 111 milioni di euro, per portareMartinez a far coppia con Messi. Leggi su Calcionews24.com

