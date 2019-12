«Io ricordo Piazza Fontana» | così la Rai chiede di non dimenticare

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ionon è «solo» un documentario, ma la morte raccontata con il dolore, nel particolare delle famiglie e nell’universale di un Paese che, il 12 dicembre 1969, nell’esplosione della Banca Nazionale dell’Agricoltura, a Milano, ha perso un pezzo di sé. «Non si può pensare che una persona muoia, con le carni dilaniate, perché qualcuno ha potuto tanta cattiveria», urlano i figli delle vittime che, nello speciale Rai, in onda, sul primo canale la sera di giovedì 12 dicembre, ripercorrono la Strage con la prospettiva, inedita, di chi ha dovuto vivere il calvario che ne è seguito. Un calvario umano, giudiziario. Un calvario economico che, nella ricostruzione della Tv pubblica, trova un suo perché. La Banca Nazionale dell’Agricoltura, a Milano, nel giorno della Strage diA morire, quel giorno maledetto, sono stati 17 individui: uomini, ...

