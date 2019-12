Il giudice “assolve” il prof di Siena su Hitler | no al sequestro del profilo Twitter

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ililodelessore Emanuele Castrucci non sarà sequestrato. A deciderlo è stato ilper le immagini preliminari di, Roberta Malavasi, che ha motivato il rigetto dell’ordinanza della procura perché non ci sarebbero estremi del reato di propaganda e istigazione all’odio razziale. Niente elementi concreti, dunque: secondo Malvasi si trattava di una rilettura storica e apologetica della figura del führer. Uno dei tweet incriminati era una foto di Adolfcon il suo cane, con sopra la frase: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo». In un altro, Castrucci lo definiva «difensore della civiltà europea». Il procuratore diha replicato che «pur rispettando la decisione del gip, si dissente da questa interpretazione». Il procuratore ha ...

