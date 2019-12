Fiorentina Inter | difficile il recupero di Franck Ribery

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ha saltato l’allenamento della, dimostrando che difficilmente sarà in campo contro l’probabilmente salterà l’importante sfida con l’di domenica. Ladovrà fare a meno del suo campione, che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia più lentamente del previsto. Il francese ha provato a rientrare in tempo per la partita con la capolista ma nemmeno oggi si è allenato col gruppo, segno che non tutto sta procedendo come sperava lo staff medico dei Viola. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La #Fiorentina cambia modulo. E a gennaio nuovo tentativo per #Politano dell'#Inter | #calciomercato - firenzeviola_it : MUSEO ACF, Le dieci curiosità di Fiorentina-Inter - fcin1908it : Fiorentina, Ribery ancora a parte: difficile il recupero per la gara contro l'Inter - -