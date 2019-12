Espn: l’ammutinamento è stata la goccia. Ma per De Laurentiis il Napoli di Ancelotti era un lusso (Di giovedì 12 dicembre 2019) Su Espn Gabriele Marcotti tenta di fare luce sulle motivazioni che hanno spinto De Laurentiis ad esonerare Carlo Ancelotti. Individua due motivazioni alla base della sua decisione. Una di tipo finanziario, quasi un’analisi costi-benefici e l’altra di tipo emotivo. Il titolo scelto per l’articolo è: “Perché Ancelotti è stato esonerato a Napoli, e perché è stato un errore”. La scelta dell’esonero subito dopo la qualificazione in Champions, “come suggeriscono quelli vicini al club, potrebbe essere semplicemente un tentativo di ridurre le perdite e premere il pulsante di reset, piuttosto che continuare a buttare soldi”. Ci sono state due situazioni-chiave che hanno portato a questa decisione. La prima è la situazione contrattuale di un discreto numero di titolari. Mertens e Callejon si liberano a giugno. Il contratto di Hysaj, Milik, Maksimovic e ...

