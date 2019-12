Elezioni nel Regno Unito | ecco tutti gli scenari possibili

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tra qualche ora conosceremo il responso dellenel. I protagonisti indiscussi, a ben vedere, sono tre: Boris Johnson, Jeremy Corbyn, ma soprattutto la Brexit. L’uscita dall’Unione europea non fa da sottofondo: è il vero punto focale della partita che si sta giocando. Si tratta, del resto, di una sorta di referendum mascherato. Se non altro perché se i Tory dovessero ottenere la maggioranza piena degli scranni, la Brexit diventerebbe una formalità. Ma i sondaggi raccontano di come glipossano mutare per via di pochi seggi. Sono almeno 8 i collegi in cui, in relazione alla situazione di partenza, è stato segnalato un pareggio. Il distacco tra i due principali attori politici – lo abbiamo riportato poche ore fa – è di circa 10 punti percentuali. Johnson è quello in vantaggio. Questo dicono le rilevazioni statistiche. Ma il margine ...

