Controlli dei carabinieri ad Avellino | quattro denunce

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue l’azione deidel Gruppo Forestale di, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: idella Stazione Forestale di Mirabella Eclano, all’esito delle verifiche in materia di corretta gestione dei reflui derivanti dall’attività di frantoi oleari, eseguite congiuntamente ai colleghi della Stazione Forestale di Ariano Irpino e della Stazione di Castel Baronia nonché con il supporto dei tecnici ARPAC di, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento il titolare di un oleificio ritenuto responsabile dell’illecito smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi costituti da acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive. In ...

