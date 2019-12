BoB | Best Of Barone | con Gennaro Porcelli da Red Ronnie regna sovrano il blues

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel secondo appuntamento del BoB,Ofconosciamoman della scuderia di Edoardo Bennato. Nel format di Red, con Optimagazine come media partner, durante la puntata del 9 dicembre già si respirava aria di Natale. Lo abbiamo appreso con Manuela Villa e continuiamo con una veste sonora più grezza e verace. Nel salotto delRossoha portato la sua band composta dal tastierista Pippo Guarnera, il bassista Renato Marciano e il batterista Enzo Cecconi. Insieme rendono omaggio ai più grandi pezzidella storia e iniziano con Shufflin' Back To Memphis dei The Kentucky Headhunters. Sua fedele compagna è la chitarra Marvit, un gioiello di liuteria che a Napoli costruiscono apposta per lui. Il suo strumento può rendere il suono di una Gibson o di una Fender a seconda delle esigenze, e possiamo confermare che, quando suona, ...

