Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Saràa dirigere, posticipo della 16esima giornata del campionato di serie A in programma domenbica alle ore 20.45.è stata affidata al napoletano. Queste le designazioni arbitrali della 16/a giornata di serie A in programma domenica 15 alle ore 15. Brescia - Lecce (14/12, ore 15) arbitro: Irrati di Pistoia (Tolfo-Galetto) Napoli - Parma (14/12, ore 18) arbitro: Di Bello di Brindisi (Bottegoni-Imperiale) Genoa - Sampdoria (14/12, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Passeri-Carbone) Verona - Torino (ore 12.30) arbitro: La Penna di Roma (Lo Cicero-Raspollini) Bologna - Atalanta arbitro: Massa di Imperia (Liberti-Vecchi) Juventus - Udinese arbitro: Pasqua di Tivoli (Rocca-Baccini) Milan - Sassuolo arbitro: Manganiello di Pinerolo (Villa-Caliari) Roma - Spal (ore 18) arbitro: Guia di Torre Annunziata (Preti-De Meo)(ore ...

ilfogliettone : Arbitri: Mariani per Fiorentina-Inter, Cagliari-Lazio a Maresca - - StefanoDePonte : RT @Sport_Mediaset: Arbitri #SerieA: #FiorentinaInter a Mariani. Per #JuveUdinese designato Pasqua, #DiBello per la prima di #Gattuso alla… - gazzettaGranata : Arbitri serie A: il derby di Genova a Doveri, Mariani per Fiorentina-Inter #TorinoFC #FVCG #SFT -