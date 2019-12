Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si è scatenato un vero e proprio putiferio a La Repubblica delle Donne tra: la bombastica influencer e sua sorella Giada sono statete dall’attrice di inviare messaggi negativi ai loro giovani fan per via dei loro scatti osé.controMentre Francesca Barra ha lodato la bellezza delle foto delle due bombastiche sorelle,e Giada Todesco,non è sembrata gradire affatto le immagini provocanti delle due bionde influencer. “Ragazze, io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento di esserlo. Secondo me, la vostra immagine non ha nulla a che fare con l’amore, mancate completamente di quello che dovrebbe essere il vero messaggio che date ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa!”, ha detto, e ha aggiunto: “Non vuol dire che siamo tutte ...

notizieit : Antonella Elia accusa Taylor Mega: “Sei una mign***” - Maria25760009 : Antonella Elia ti aspettiamo così carica anche al #GFvip3. - blogtivvu : Taylor Mega VS Antonella Elia: “Mi hai detto mignott*? Tu sei pazza!” -