Twitch risponde alla sfida di Mixer e YouTube siglando accordi esclusivi con 3 top streamer (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Twitch, che è stata per anni la piattaforma di livestream per eccellenza, ora deve lavorare duramente per assicurarsi che i suoi talenti non abbandonino la nave.Per questo motivo Twitch ha firmato accordi esclusivi pluriennali con Lirik, Timthetatman e Drlupo. Tutti e tre gli streamer hanno rivelato la notizia attraverso video ufficiali pubblicati sui loro account Twitter.I loro nomi dovrebbero essere familiari ai frequentatori Twitch. Anche se non li seguite direttamente, vedrete spesso i loro stream sulla prima pagina della piattaforma.Leggi altro...

