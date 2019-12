Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-0 live | partiti!

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Sfida decisiva per l’in Champions League. La squadra di Gasperini lotterà fino alla fine contro gli ucraini delloper portare a casa la vittoria, consapevole che potrebbe non bastare qualora la Dinamo Zagabria battesse il Manchester City, già qualificato. Situazione del girone che si è complicata per i bergamaschi soprattutto dopo le prime due gare di andata. La pesante sconfitta all’esordio in Croazia e quella di San Siro contro gli ucraini avevano dato poche speranze alla Dea, risollevatosi con i buoni risultati delle gare di ritorno. Ora serve vincere per non avere rimpianti, o quantomeno per agguantare il terzo posto, utile per la qualificazione in Europa League. 1′ –, le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily; Alan ...

