Rinvenuto ordigno esplosivo in casa di un pregiudicato | arrestato 59enne

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nel pomeriggio del 10 dicembre, a Nocera Inferiore in via Federici, personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore effettuava una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di D.R.M. di 59 anni,per reati specifici, al fine di rinvenire armi ed esplosivi. La perquisizione veniva estesa ad un locale terraneo ubicato nella medesima via al civico 36, in uso al predetto. All’interno del piccolo locale di circa 6 mq, su un precario soppalco, venivaun, di tipo micidiale, avvolto in fogli di spugna e occultato in una scatola di cartone. L’si presentava come un cilindro di materiale plastico di colore bianco, avente dimensioni 10×8 cm e peso complessivo di gr. 400, dotato di una miccia di colore nero lunga cm 25, con ritardo di cartone. Il personale della ...

