Mes | Claudio Borghi attacca Giuseppe Conte | Traditore | cosa non capiva? L' ho vista

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Da sempre in prima, anzi primissima linea contro il Mes. Si parla di, il leghista scatenato contro il fondo salva-Stati, uno dei pochi che si è palesato in una Camera semi-deserta nel giorno in cuiha chiesto il voto favorevole sulla legge capestro. E, ovviamente, anche

borghi_claudio : Voi sapete cosa vuol dire questo vero? Che dato che le altre parti del 'pacchetto' non esistono ecco che giuseppi h… - borghi_claudio : Fra poco conte in Parlamento sul MES e io già al mio posto per dirgli alcune cosette - borghi_claudio : No ma è FANTASTICO!!! Il sito del MES prima toglie la pagina dove dice che le CACS servono per la ristrutturazione… -