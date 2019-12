Manovra, un bonus sul latte artificiale

Arriva unper l'acquisto delper le mamme che non possono allattare. Il, fino a 400euro all'anno, potrà essere erogato fino al compimento del sesto mese di vita del neonato. Lo prevede un emendamento allaapprovato dalla commissione Bilancio del Senato. Via libera anche agli sgravi contributivi per 3 anni per le microimprese che assumono apprendisti nel 2020. Intanto,a quanto si apprende,nuova modifica alla Plastic tax:l'imposta dovrebbe scendere a 0,45 centesimi al chilo.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)