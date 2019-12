Live | Barbara d’Urso riceve un appello | “Voglio difendermi!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) AnticipazioniNon è la d’Urso, l’di Luigi D’Andrea: “Spero mi risponderanno presto” Alcune settimane fad’Urso aha parlato di un ristorante a Roma in cui i vassoi delle varie portate sono persone in déshabillé. E uno di questi è anche Luigi D’Andrea, il quale, nell’intera durata del collegamento con il suddetto ristorante per parlare con il proprietario, è stato ripreso più volte sdraiato su un tavolo con dei cioccolatini addosso. Per tale ragione la conduttrice dil’ha soprannominato ‘Chocolate Boy’. Ma tutto ciò poco è piaciuto a Gennaro Lillio, che su instagram ha attaccato duramente questo ragazzo, asserendo: “Fa un lavoro squallido!” E da lì è nato un furioso botta e risposta via social. Ma non è finita qua perchè oggi dalle pagine del magazine Novella 2000, Luigi ha voluto ...

