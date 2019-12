Federico Conte LeU nella Giunta per le autorizzazioni a procedere

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il deputato salernitanoè stato chiamato dal Presidente della Camera a far parte dellaper le, l’organo incaricato di valutare le richieste della magistratura quando questa intendaall’arresto o alle altre limitazioni della libertà personale di un deputato. “È per me un onore – ha dichiarato– e ringrazio della considerazione, anche in ragione del ruolo tecnico, e non legislativo, dell’organismo. Lasvolge una funzione di garanzia e tutela di prerogative costituzionali; potrò così portare oltre al mio ruolo politico anche la mia formazione giuridica”. L'articolo(LeU)per leproviene da Anteprima24.it.

