Combinata nordica | Alessandro Pittin | “Avvio di stagione positivo | devo trovare stabilità

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Segnali positivi quelli diin questo inizio di, relativamente alle competizioni nella. Il bronzo olimpico a Vancouver 2010 ha raccolto buoni riscontri (undicesimo posto come miglior piazzamento e il sesto nella classifica generale del “Best Skier Trophy”), riuscendo a gestirsi abbastanza bene su trampolini non facili. Le indicazioni, dunque, con il segno “+” a Ruka ed a Lillehammer possono far sorridere l’atleta friulano che ha così analizzato la situazione: “Credo che alla fine sia livello personale che a livello di squadra ne siamo usciti positivamente. Se facciamo eccezione per l’ultima gara di Ruka, l’Italia ha realizzato il quarto punteggio complessivo per nazioni. Personalmente sto lavorando affinchè non ci siano più le differenze del passato nel rendimento fra trampolino grande o piccolo, ...

