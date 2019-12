Calcio malato a Napoli | sassaiola contro i tifosi del Genk | devastato bus dell’Eav

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Pallone e teppismo, serata decisamente da dimenticare per idel, reduci dalla sfida di Champions che li ha visti perdentiilal San Paolo. Il pullman dell’Eav che stava accompagnando i belgi all’impianto di Fuorigrotta è stato infatti oggetto di una violenta. A denunciare l’inquietante episodio è Umberto de Gregorio, presidente dell’Eav: “? No, bestie. Quello che è accaduto ieri al pullmanè pazzesco. Alcuni delinquenti hanno spaccato tutto. Ecco come è ridotto il nostro bus che portava idella squadra avversaria allo stadio. Ho appena sentito il nostro autista Mario, il quale per fortuna non si è fatto nulla di grave. Solo un grande spavento. Ma è sport questo? Cosa a che vedere lo sport con la violenza?“. Nulla, appunto. L'articolo...

