Bayer Leverkusen Juventus streaming | dove vederla | no Rojadirecta

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Questa sera alle 21.00 si chiudono i gironi di Champions League, laè già qualificata come prima in classifica e vola alla ‘BayArena’. Ampio turnover per Sarri che in difesa concederà un turno di riposo a Bonucci e De Ligt, dando una chance alla coppia formata da Demiral e Rugani. De Sciglio a sinistra farà rifiatare Alex Sandro, mentre dalll’altro lato è ballottaggio tra Danilo e Cuadrado, favorito dal fatto di essere squalificato in campionato. Tra i pali Buffon rileverà Szczesny. Emergenza totale a centrocamposono out Khedira, Bentancur e Ramsey: Emre Can è fuori lista, quindi Rabiot (o l’adattato Cuadrado) giocherà come mezzala destra, con Pjanic – anch’egli squalificato in campionato – e Matuidi a completare il reparto. Davanti Higuain è in vantaggio su Dybala per affiancare ...

