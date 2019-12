Asilo degli orrori a Borgetto | condannate 5 maestre | “La testa ti svito”

Leggi la notizia su direttasicilia

Cinque maestre di una scuola materna di Partinico, in provincia di Palermo, sono state condannate a due anni di carcere con la sospensione della pena perchè accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni, tra cui un bimbo disabile. I maltrattamenti erano stati ripresi dalle telecamere installate dopo la denuncia di alcuni genitori ai militari. Alcuni lividi sul corpo di alcuni bimbi hanno insospettito i genitori che hanno raccontato la storia in caserma. E' stato dato dunque avvio alle indagini il 18 aprile 2018, con l'installazione di micro spie all'interno delle aule. "Ti faccio cadere i denti, ma sei scemo, io veramente a qualcuno ammazzo". Queste alcune frasi ripetute ai bambini dalle maestre della scuola materna di Partinico e registrate nei video. La condanna è stata decisa dal giudice per l'udienza preliminare Antonella

